В Кудымкаре представили книгу о народном врачевании коми-пермяков

В Кудымкаре представили научно-популярную книгу о народном врачевании коми-пермяков. Автор - этнограф, кандидат исторических наук Герман Мальцев - обобщил результаты исследований ученых 19-20 веков, в том числе медиков и фармацевтов, а также привел собственные наработки за 20 лет. Издание также содержит классификацию коми-пермяцких знахарей и справочник целительного ресурса - животного или растительного происхождения.