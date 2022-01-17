В Кудымкаре представили книгу о народном врачевании коми-пермяков
В Кудымкаре представили научно-популярную книгу о народном врачевании коми-пермяков. Автор - этнограф, кандидат исторических наук Герман Мальцев - обобщил результаты исследований ученых 19-20 веков, в том числе медиков и фармацевтов, а также привел собственные наработки за 20 лет. Издание также содержит классификацию коми-пермяцких знахарей и справочник целительного ресурса - животного или растительного происхождения.
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