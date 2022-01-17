Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре представили книгу о народном врачевании коми-пермяков

В Кудымкаре представили научно-популярную книгу о народном врачевании коми-пермяков. Автор - этнограф, кандидат исторических наук Герман Мальцев - обобщил результаты исследований ученых 19-20 веков, в том числе медиков и фармацевтов, а также привел собственные наработки за 20 лет. Издание также содержит классификацию коми-пермяцких знахарей и справочник целительного ресурса - животного или растительного происхождения.

Опубликовано: 17.01.2022 в 16:40 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Главное блюдо - голова и ноги. Коми-пермяки отметили Старый Новый год и Васильев вечер

В Юрле построена новая газовая котельная

МЧС: в Прикамье ожидается мороз до -35 градусов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru