В Юрле построена новая газовая котельная

Для надежного теплоснабжения ряда социально значимых объектов в с. Юрла завершено строительство блочно-модульной котельной. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края. Новый объект обеспечит качественной услугой по отоплению общеобразовательную школу и детский сад на 240 мест, построенный в прошлом году.

Установку теплового пункта с необходимым оборудованием и автоматическим управлением подрядная организация выполнила за 3 месяца. Работы прошли в рамках краевой программы модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах Прикамья, которая направлена на обеспечение жителей качественными коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению.

Ранее действовавшая в с. Юрле котельная имела высокий износ оборудования, поэтому была не эффективной. Кроме того, основным видом топлива для нее являлись дрова. По данным администрации Юрлинского муниципального округа, на работу объекта ежегодно требовалось до 1,8 тыс. кубометров подходящей для топлива древесины. Новая котельная будет работать на газе и не требует постоянного присутствия персонала.

На модернизацию объекта из регионального и муниципального бюджетов было направлено порядка 30 млн руб. По оценкам специалистов, перевод котельных округа на газ позволит экономить до 3 млн руб. в год.