В Кудымкаре показали, что носили средневековые Прикамцы
Пока наряды демонстрируются лишь в Центре поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" (Время создавать)". Создатели проекта готовы сотрудничать с различными площадками и музеями, чтобы организовать передвижную выставку на безвозмездной основе для временной экспозиции.
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