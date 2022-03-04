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В Кудымкаре показали, что носили средневековые Прикамцы

В Кудымкаре представили уникальные старинные костюмы. Основываясь на этнографических материалах и находках из могильников, два десятка историков и реконструкторов воссоздали наряды, которые носили жители Прикамья в 9-10 веках. В коллекции есть домотканая одежда из шерсти, шелка и даже крапивы, аксессуары из бронзы, кожи, стекла.
Пока наряды демонстрируются лишь в Центре поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" (Время создавать)". Создатели проекта готовы сотрудничать с различными площадками и музеями, чтобы организовать передвижную выставку на безвозмездной основе для временной экспозиции.

Опубликовано: 04.03.2022 в 16:30 в рубрике - Новости

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