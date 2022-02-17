Бумажная лоза: мастерицы Ёгвы нашли применение старым газетам

Старые газеты могут стать сырьем для народных промыслов. В селе Ёгва в Кудымкарском округе мастерицы занялись плетением из газетных трубочек. Простое и увлекательное занятие, результатом которого могут стать различные предметы интерьера: короба, вазы, блюда - все, что душе угодно, а по виду не отличишь от настоящей лозы.По воле случая основатель клуба «Мастерица» Татьяна Тупицына создала в Ёгвинской сельской библиотеке мини-цех по нестандартной переработке старых газет.

Татьяна Тупицына, библиотекарь Ёгвинской сельской библиотеки: «Мне в Перми подарили одно изделие. Мне оно очень понравилось. Я девочкам показала, говорю: «Давайте начнем "трубочками" заниматься в этом году!». Они меня все поддержали»

Плетение из газетных трубочек - простое и увлекательное занятие, так что запасы бросовой периодики в библиотеке истощаются. Из одной газеты выходит 5 - 10 веток бумажной «лозы». Деревянную нужно собирать и чистить, а тут нарезал, закрутил - и твори.Тамара Рочева, жительница д. Козлова: «Трубочки будем увлажнять. Берем опрыскиватель с водой - опрыскиваем».

Это обязательный этап. Увлажненные трубочки становятся гибкими и эластичными. Из них можно делать различные предметы интерьера: короба, вазы, блюда, все, что душе угодно.

Валентина Цыбина, жительница с. Ёгва: «Если покрупней вещь, то надо плести, а есть вот просто клей. Если маленькие вещи, уже бумагу клеить друг к другу, не надо плести».

Техник изготовления из вышедших «в тираж» газет и журналов множество. Сейчас рукодельницы уже освоили плетение, оригами, папье-маше и склеивание.Схемы мастерицы ищут в интернете, и в клубе делятся друг с другом полученными навыками и трубочками. Ведь на некоторые изделия их нужно очень много.

Применение газетам женщины находят и в огороде. Осенью делают «теплые грядки» и мульчу, а весной - стаканчики для рассады. Садят их вместе с растением в землю.

Ольга Сыстерова, жительница с. Ёгва: «И корневая система, как говорится, не травмируется, во-первых. А, во-вторых, газетка, она сама собой гниет, получается удобрение».

Из газет получаются практичные вещи и отличные сувениры. Каждая идея рукодельниц воплощается без особого труда.Между тем, в Кудымкаре есть эксперты по плетению из бумажной лозы с многолетним опытом.

Так, учитель технологии Ирина Дерябина более 6 лет дает вторую жизнь старым газетам. Свойства бумаги прикамских изданий мастерица изучила досконально, ведь ее качество - залог долговечности поделок.Ирина Дерябина, учитель технологии МБОУ г. Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2»: «В бумаге, так же, как и в ткани, есть направление. И нужно знать, как нужно скручивать правильно: в поперечном срезе или в продольном, нужно смотреть на толщину бумаги, на ее пластичность».

Результаты творчества рукодельницы зачастую трудно отличить от изделий из настоящей лозы. Декупаж из салфеток, акриловые краски и лак - все, что нужно кроме газет, вторичное использование которых так важно для воспитания экологичного отношения к природе.