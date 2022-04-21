Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена

В Коми-Пермяцком округе популярными становятся ткацкие станки.Коробка и две палочки - всё, что нужно коми-пермячке для изготовления ткацкого станка. В Кудымкаре восьмилетняя Вита Власова собрала таких два. Прототип, на котором умелица научилась ткать, доработала с мамой, и второй экземпляр удался.Наталья Отинова, мама Виты: «В конкурсе «Умелые руки» этномарафона «Орс да тöд», что в переводе означает «Играй и узнавай», Кекурского учительского дома мы завоевали призовое место. Такие конкурсы помогают передавать детям нашу культуру и любовь к Родине».Позже исследовательскую работу второклассницы высоко оценило жюри и городского, и регионального уровней. Впрочем, для ребенка главное удовольствие — творить.Играючи, рукодельница создает оригинальные сумочки. В планах – соткать узорный кушак. Поясок дополнит платье из домотканого полотна, доставшегося от бабушки.Между тем в Коми-Пермяцком этнокультурном центре 13-летний Павел Здорнов совершенствует технику ткачества на старинном станке. Интерес к народному промыслу у мальчика появился два года назад. Сейчас у него легко получаются широкие, длинные половики и полотенца.Павел Здорнов, ученик МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара: «Я тоже начинал ткать на настольном ткацком станке, сделанном из коробки, потом я перешел вот на большой ткацкий станок, потому что захотелось сделать намного больше и красивее свои работы. Кстати, на станке таком можно соткать коми-пермяцкие пояса».Национальные костюмы с набойкой, аксессуары и предметы быта — все это умелец делает сам. В этноцентре его творчество курируют народные мастера Пермского края.Мария Носкова, директор ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»: «Одна мастерская для взрослых, в которой находятся восемь этнографических станков. Вторая мастерская для людей с ограниченными возможностями здоровья. В группе ребенок один - Павел, но наши студии, конечно же, открыты для других ребят нашего города и Кудымкарского района. Мы приглашаем к нам в наши мастерские». Все-таки любви к традиционным ремеслам все возрасты покорны, и есть надежда, что из таких увлеченных детей коми-пермяцким мастерам подрастет достойная смена.