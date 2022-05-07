Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 07.05.2022 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 07.05.2022 г.
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Половодье: в Кудымкаре подсчитывают ущерб
В Кудымкаре принято решение о снятии режима повышенной готовности
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС
Бур асыв, Пермскöй край!
Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена
Сделай сам: житель Пешнигорта возводит пристрой из камней и бутылок
Бур асыв, Пермскöй край!
В Прикамье закрыли переправу через Косу
Бур асыв, Пермскöй край!
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