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Половодье: в Кудымкаре подсчитывают ущерб

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В Кудымкаре начали обследовать подтопленные в результате половодья территории. По официальным данным, вышедшая из берегов Иньва залила 62 участка. Где-то вода попала в подвалы, где-то размыла огороды и тротуары.
Берег слияния двух рек в Кудымкаре –Кувы и Иньвы - место живописное. Впрочем, для семьи Нины Бражкиной цена этого соседства в половодье высока. В пик паводка вечером 29 апреля подтопило улицу, огород и баню, а также на полметра первый этаж. Залило и печь, из-за чего дом остался без тепла. Вода из хозяйственных помещений ушла накануне, благо овощи из закромов убрали.
Сегодня местные чиновники пришли оценить ущерб от подтопления, составив акт. Адрес Нины Александровны – в числе первых из 62 пострадавших домовладений, выявленных спасателями и ЕДДС. Угроза паводка миновала, и с отменой режима повышенной готовности 5 групп по обследованию начали работу.Наталья Стоянова, глава города Кудымкара, глава администрации города Кудымкара: «Назначены старшие по группам. Людям даны четкие установки, как себя вести, как разговаривать, фотографировать все, то есть обследовать абсолютно все, потому что ни один человек не должен у нас остаться без внимания».Между тем многие владельцы подтопленных дворов, уже пережившие режим ЧС по паводку в 2016-м, недовольны работой властей.
Александр Зубов, житель г. Кудымкар: «Какой-то министр природы есть, который смотрит, значит, плохо он работает. Надо как-то с этим бороться либо канал увеличить, либо вовремя воду сбрасывать, либо что-то регулировать».
Наверняка пострадавших путем обхода выявят больше. Комиссия поспособствует и оперативному устранению последствий подтоплений городскими службами.Частные территории хозяева будут убирать и дезинфицировать сами. Сейчас мэрия предлагает волонтерскую помощь, содействие в откачке воды из подвалов и восстановлении заборов. Уплывшие тротуары обещают отремонтировать и вернуть.
Городские власти поставили себе задачу до конца недели обойти и обследовать все подтопленные домовладения.


Опубликовано: 06.05.2022 в 08:47 в рубрике - Новости

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