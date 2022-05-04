В Кудымкаре принято решение о снятии режима повышенной готовности

В Кудымкаре на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о снятии режима повышенной готовности. Он был введен в конце прошлой недели из-за резкого подъема воды в реке Иньва. Сейчас вода опустилась до прежних значений, угроза паводка миновала. По официальным подсчетам, во время пика половодья оказались подтоплены 62 придомовые территории, залиты подвалы, где-то даже размыло тротуары. С сегодняшнего дня начнется обследование этих мест и подсчет ущерба.