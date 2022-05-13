В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая

В Кудымкаре близится к завершению отопительный сезон. Сейчас котельные работают в штатном режиме. Отключение централизованного отопления предварительно запланировано на 15 мая.В Перми отопительный сезон завершился неделю назад. С 6 мая начали отключаться котельные, и постепенно остывать батареи в квартирах. Школы, детсады и больницы теплоснабжающие организации обещают держать на контроле до наступления полноценного тепла.Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Графики опрессовок согласованы и стартуют в разных районах Перми уже на этой неделе.