В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая
В Перми отопительный сезон завершился неделю назад. С 6 мая начали отключаться котельные, и постепенно остывать батареи в квартирах. Школы, детсады и больницы теплоснабжающие организации обещают держать на контроле до наступления полноценного тепла.
Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Графики опрессовок согласованы и стартуют в разных районах Перми уже на этой неделе.
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