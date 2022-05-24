В Кудымкаре последний звонок отметили под гул моторов
Арина Надымова и Ульяна Казаринова, выпускницы МБОУ «СОШ № 2» г. Кудымкара: «Достаточно грандиозное событие, и мы волнуемся, не скрою, но мы готовы. Мы готовы ко всему! Спасибо родителям за их поддержку и опору, учителям - за то, что они в нас вложили, открыли дорогу в будущее!».
Впервые, по инициативе сообщества «Моторегион 81», выпускники открывают дорогу очередному мотосезону - по центральным улицам колонна со школьными знаменами совершает пробег. Остановка одна в Парке Победы – дань памяти героям родной земли.
Александр Мальцев, представитель мотоклуба «Моторегион 81», руководитель мотошколы «ЭкстримЛенд»: «У нас все так удачно совпало: мотосезон, рок-концерт, последний звонок. Мы пожелаем выпускникам любить свою Родину, быть патриотами! Никогда не сдаваться, не сомневаться в своих силах! Только вперед!»В праздничный вечер «Рок-звонка» около 500 выпускников городских школ внимают напутственным речам, как на общешкольных линейках, что отзвенели с утра.
Константин Распопов, выпускник МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Кудымкара: «Линейка прошла торжественно, волнительно. Мы получили заряд энергии перед экзаменами. Конечно, это и грустно, мы попрощались со своей родной школой».
Подарок от мотосообщества, администрации и культурно-делового центра Кудымкара – рок-концерт музыкантов из Пермского края – также ложится в копилку эмоций.Мария Нечаева, выпускница МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара: «В последнюю неделю обучения обострилось чувство любви к одноклассникам. Я их никогда не забуду. Отличной самореализации и не потерять себя в этом диком потоке жизни!»
Для 11-классников концерт – лишь передышка перед едиными госэкзаменами, период которых начнется с 26 мая и продолжится до 2 июля, а итоговая аттестация девятиклассников уже началась.Ольга Остроносова, директор МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара: «Желаю выпускникам правильно выбрать профессию и трудиться затем на благо нашего города и края, желаю сдать успешно все экзамены! Ни пуха, ни пера!"
Последний звонок прозвучал! Осталось пожелать выпускникам ответственного выбора, светлого будущего и доброй дороги во взрослую жизнь!
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