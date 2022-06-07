В Коми-Пермяцком округе семья спасла раненого лосёнка

Семья Ермаковых прощалась с лосенком по имени Майка. Почти месяц назад глава семейства спас его от разъяренных собак. Животное было ранено, и жена стала зверю новой мамой. Почему пришлось расставаться?В Отево в телячьем загоне четы Ермаковых — Майка — случайная находка хозяина. Спозаранку 9 мая Иван пошел в лес за соком берез, услышав лай, из любопытства спустился в пойму Кувы. Там с криком голыми руками мужчина спас лосенка от диких собак.Иван Ермаков, житель с. Отево: "А на горе там еще было слышно, собаки лаяли, видимо, на мать что ли лаяли, и там еще вроде как второй лосенок был. Еще бы минут 5-10, ее бы задрали собаки, просто-напросто бы съели. Она была уже вся в крови. Вот правый бок был в крови, видишь, нога у нее хромает. И шея была вся прокусана". Самочке лося еще с пуповиной от роду было три дня. На плечах спаситель принес ее домой. Жена Валентина обрабатывала раны и приучила детеныша к чужому молоку.Почти месяц Майку кормит корова Маша. За раз лосенок выпивает полтора литра молока. Лосенок уже ест твердые корма, очень любит пожевать иргу. По словам охотоведа, Майке повезло, в этой ситуации поступили люди верно.Алексей Габов, консультант отдела государственного охотничьего надзора и борьбы с браконьерством управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "В первую очередь нужно посмотреть, где-то может мать рядом. Это касается в частности хищников. Мирные животные такие как, например, лось, да, я думаю, что тут обязательно нужно спасать. Незамедлительно сообщить охотинспектору, но если нет возможности, можно через телефоны экстренных служб".Пока шли поиски места передержки, приезжал ветеринар и сказал, что растяжение заживет. Малышка хромает, но готова к переезду на ферму в Пермский район.Валентина Ермакова, жительница с. Отево: "Она окрепла, уже на ножку встает. Так что наша миссия выполнена. С радостью отдаем. Жалко, конечно, но все равно перспективы есть там. Пусть живет".В Юго-Камском крестьянско-фермерском хозяйстве уже более 20 видов животных, и многие из них попали туда по направлению от краевого Минприроды.Михаил Бакилин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, руководитель Юго-Камского конно-спортивного клуба: "Чтоб он привык сам находить себе пропитание и все остальное, у нас рядом находится охотхозяйство, там воспроизводственная зона. И в дальнейшем, я думаю, этот лосенок будет находиться именно в том охотхозяйстве под присмотром егерей".Так два года реабилитации пройдут в естественной среде. Если даже, став взрослой, Майка не справится с жизнью на воле, фермеры продолжат над ней шефство.