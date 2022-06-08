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← В Коми-Пермяцком округе семья спасла раненого лосёнка

В Кочево осужден мужчина, застреливший лося

В Кочево вынесен приговор 63-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления по статье «Незаконная охота».
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в сентябре прошлого года в 15 км от п. Усть-Силайка охотовед обнаружил трех граждан, которые разделывали тушу лося, о чем незамедлительно сообщил в полицию. Стражи порядка выяснили, что мужчины приехали в лес за ягодами. При этом у обвиняемого имелось при себе ружье. Идя по лесу, он заметил лося, который рогами находился в металлической петле и не мог выбраться. Приблизившись к животному, мужчина произвел из имеющегося ружья три выстрела, после чего лось упал. В дальнейшем фигурант вместе приятелями попытался вывезти тушу убитого животного из леса, но был задержан.
Ущерб оценен в размере 240 тысяч рублей. В ходе расследования мужчина признал свою вину и возместил часть причиненного ущерба в размере 80 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

Опубликовано: 08.06.2022 в 11:22 в рубрике - Новости

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← В Коми-Пермяцком округе семья спасла раненого лосёнка

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