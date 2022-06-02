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Вместо конфет! Коми-пермяки приступили к сбору хвойных побегов

Лето - время хвойного меню. В Коми-Пермяцком округе приступили к сбору побегов сосны, пихты и ели, пока почки молодые и полезные. Сбор побегов сосны, пихты и ели для семьи Веры Мартыновой из деревни Чазёво –традиция. Исстари коми-пермяки ценят общеукрепляющие свойства этих растений и заготавливают впрок, пока ароматные почки молоды и особенно полезны.Вера Мартынова, жительница д. Чазёво : «Есть еще сосны более старые, у них ветки такие распущенные уже до низу, у них там молодые побеги чуть по-другому. Они еще у нас называются «туганнэз», они даже на вкус как бы сладкие».
Одному по душе почки терпкие смолистые, другому «с сахарком» подавай, чтоб как ягодки. Витаминный сезон запоздал, но в косинских лесах этого добра теперь в избытке.
Сосновые почки собирают набухшими, но не раскрывшимися. Желтоватые овальные шишечки произведут пыльцу и скоро отцветут, их любят есть сырыми. А круглые зелёные шишки до 2 см срывают, в основном, на варенье, ведь такие на дереве не каждый сезон. Сосна может «плодоносить» и раз в 3 года.Смола залог здоровья, но красные еловые почки найти нелегко, потому что здесь их считают очень вкусными. В прошлом веке они были детям вместо конфет. И сейчас хвойное меню лечебными настойками не ограничено.
Кроме сосны и ели, зацвела и северная «мимоза» Коми-Пермяцкого округа. Молодые побеги пихты так же широко используются в народной медицине и в кулинарии.
С «ягодами» пихты готовят коктейли. Например, с яблоком и снытью. Хвойные почки выводят тяжелые металлы и токсины. Хорошо усваивается растительный белок. Почки украшают основные блюда и закуски, придают им пользу и своеобразный вкус.
Ольга Мартынова, жительница д. Чазёво: «Во время войны из них оладьи делали. Отвары тоже солдатам давали, чтоб они не болели цингой. Цинга возникает, когда в организме не хватает витаминов, минералов».
Противовоспалительные ингаляции – при бронхите и ангине, эфирные масла улучшают эффект. Но главный лечебный деликатес – варенье. Для сохранения формы почки и шишки опускают в кипящий сироп. Варят по 5 минут в 3 захода с интервалом минимум в полдня.
А еще побеги сушат и круглый год с пихтовыми почками пьют иван-чай. Напиток, говорят, оказывает седативный эффект, сохраняя уют и спокойствие в доме.

Опубликовано: 02.06.2022 в 12:20 в рубрике - Новости

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