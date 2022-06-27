В Кудымкаре прошел экстремальный забег «Сила Пармы – 2022». В нем участвовали около 400 человек. Необходимо было пробежать дистанцию 4 или 6 км, по пути преодолевая различные искусственные и естественные препятствия.

В этом году впервые состоялся массовый детский забег. Дистанцию в километр преодолели около сотни ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Если какое-то препятствие оказалось слишком сложным, его можно было пропустить.Павел Баяндин, организатор экстремального забега «Сила Пармы - 2022»: «Хотелось бы «Силу Пармы» превратить на самом деле в фестиваль. Чтобы это был, допустим, двухдневный фестиваль: в один день взрослый забег, в другой день детский забег. Насыщенная программа, чтобы люди приезжали к нам, отдыхали». Участники могли попробовать свои силы в индивидуальном и командном забеге. Самые большие команды приехали из Сивы и Перми. Екатерина Бабурина, участница профессионального забега на 6 км (г. Пермь): «Кудымкарская грязь оказалась вообще восхитительная, есть с чем сравнить! И я хочу сказать городу Кудымкару огромное спасибо за гостеприимство и за это мероприятие!» За 3 года в забеге "Сила Пармы" уже есть свои лидеры - спортсмены из Кудымкарского округа, которые побеждают из года в год. Главный приз - снова у команды Кудымкарского лесотехникума.