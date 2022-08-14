В Карагайском районе в ДТП пострадали шесть человек
В ОГИБДД Отдела МВД России «Карагайский» сообщили, что ДТП с большим количеством пострадавших произошло вечером в субботу, 13 августа в Карагайском районе Пермского края.
В 18.25 на 990 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 40-летний водитель Лада Веста при выезде на главную дорогу не уступил дорогу. В результате допустил столкновение с двигавшейся справа по главной дороге иномаркой Kia Rio под управлением 49-летнего водителя, в которой также находились несовершеннолетние дети. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ГБУЗ ПК «Карагайская районная больница». Проводится проверка по факту аварии.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре прошел экстремальный забег «Сила Пармы»
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории"
В Кудымкарском округе проходит спартакиада "Лето-2022"
Добавить комментарий: