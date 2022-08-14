Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край! →

В Карагайском районе в ДТП пострадали шесть человек

В ОГИБДД Отдела МВД России «Карагайский» сообщили, что ДТП с большим количеством пострадавших произошло вечером в субботу, 13 августа в Карагайском районе Пермского края.
В 18.25 на 990 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 40-летний водитель Лада Веста при выезде на главную дорогу не уступил дорогу. В результате допустил столкновение с двигавшейся справа по главной дороге иномаркой Kia Rio под управлением 49-летнего водителя, в которой также находились несовершеннолетние дети. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ГБУЗ ПК «Карагайская районная больница». Проводится проверка по факту аварии.


Опубликовано: 14.08.2022 в 13:40 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

В Коми-Пермяцком округе заканчивается сезон сбора бересты

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре прошел экстремальный забег «Сила Пармы»

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре запустили гастротур "Вкусные истории"

В Кудымкарском округе проходит спартакиада "Лето-2022"


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край! →

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru