Берега Иньвы завалили срубленными деревьями

Паводок в Пермском крае может начаться после 10 апреля. Большой воды в период половодья не ожидается. Малоснежная зима снижает вероятность возникновения в регионе чрезвычайных ситуаций. Между тем, в Кудымкаре местные жители ждут проблем, связанных с возможным образованием затора. Настоящую свалку из срубленных деревьев оставили рабочие по периметру реки Иньвы.