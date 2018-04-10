Берега Иньвы завалили срубленными деревьями
Паводок в Пермском крае может начаться после 10 апреля. Большой воды в период половодья не ожидается. Малоснежная зима снижает вероятность возникновения в регионе чрезвычайных ситуаций. Между тем, в Кудымкаре местные жители ждут проблем, связанных с возможным образованием затора. Настоящую свалку из срубленных деревьев оставили рабочие по периметру реки Иньвы.
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