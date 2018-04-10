Птицы справят новоселье

Есть такая традиция - мастерить весной скворечники, помогая птичкам обжиться, вернувшись из их теплого путешествия-зимовки. Школьники из села Архангельское Пермского края посвятили этому целый урок.

Ученики школы из с.Архангельск мастерят скворечники. Учитель технологии работу эту считает для мальчишек нужной. Делая скворечник, необходимо соблюдать определённые правила.

Липа – дерево мягкое. У неё плохая теплопроводность, в скворечнике из этого дерева птенцы точно не замёрзнут. А ещё у неё своеобразный аромат, который притягивает птиц. Также хорошими считаются скворечники, сделанные из еловых досок.

Один раз в 2-3 года нужно ремонтировать старые скворечники. Для этого нужно снять их с дерева, заменить детали, которые пришли в негодность. Почистить скворечник от мусора, т.к. птицы каждый год натаскивают туда новое гнездо. А вот помогать в этом деле пернатым не надо, не стоит самим вкладывать в скворечник ветошь.

У ребят скворечники получились не только красивые и аккуратные, они сделаны с соблюдением всех правил. Скорее всего, в ближайшее время в них поселятся птицы.

Домики для птиц не стоит делать большими. Скворцы – птички маленькие. И если дно скворечника будет широким, то им нужно будет натаскивать много веток и перьев для гнезда.

Чтобы сделать скворечник, не нужно ни много времени, ни больших затрат. А птицы, которые поселятся в них весной, будут радовать своим пением всю весну и лето.