Вести Кудымкар 11.04.2018
Выпуск 11 апреля 2018 года.
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Выпуск 11 апреля 2018 года.
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Берега Иньвы завалили срубленными деревьями
Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей
День коми-пермяцкого языка отметили широко
В Кудымкаре закрыли здание районной больницы
Косинцы возвращают к жизни народный костюм
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