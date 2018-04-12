Кудымкар готовится к весеннему паводку

В Кудымкаре идет подготовка к весеннему паводку. На аппаратном совещании главы города с коммунальными предприятиями обсуждался этот актуальный вопрос. Как сообщает сайт администрации города, проводится ежедневный мониторинг уровня воды на реке Иньва. По данным на 10 апреля уровень воды в реке составляет 175 см. В ближайшее время на сайте города будет выставляться ежедневная информация по уровню воды в Иньве. С начала апреля текущего года сотрудники МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара» совместно с 62 Пожарной частью, ГИМС и работниками коммунальных предприятий города начали проводить подомовой обход граждан в микрорайоне Заболотная и районе старого аэропорта с раздачей памяток по действиям до, во время и после паводка. С горожанами, проживающими на подтопляемой территории, проводится разъяснительная работа. Размещены баннеры по информационной поддержке противопаводковых мероприятий. Муниципальное учреждение «Кудымкарские муниципальные автодороги» очистило кюветы. Вывезено порядка 260 куб.м. снега. Производится очистка водопропускных труб по ул. Свердлова. На совещании особое внимание обратили на содержание дорог в городе, чтобы сохранять их в нормативном состоянии.