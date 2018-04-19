К юбилею Кудымкар преобразится

К юбилею Кудымкара в текущем году обновится городская площадь, которую горожане как общественную территорию выбрали для ремонта в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт будет направлено 12,6 млн. руб., из которых 3 млн. – средства местного бюджета, 9,6 млн. руб. – краевые и федеральные деньги. В соответствии с проектом, центр площади будет заасфальтирован, по периметру будут разбиты газоны и клумбы. Установят новое ограждение, оборудуют освещение и новую сцену.