К юбилею Кудымкар преобразится
К юбилею Кудымкара в текущем году обновится городская площадь, которую горожане как общественную территорию выбрали для ремонта в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт будет направлено 12,6 млн. руб., из которых 3 млн. – средства местного бюджета, 9,6 млн. руб. – краевые и федеральные деньги. В соответствии с проектом, центр площади будет заасфальтирован, по периметру будут разбиты газоны и клумбы. Установят новое ограждение, оборудуют освещение и новую сцену.
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