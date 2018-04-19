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К юбилею Кудымкар преобразится

благоустройство

К юбилею  Кудымкара  в текущем году обновится городская площадь, которую горожане  как общественную территорию выбрали для ремонта в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт будет направлено 12,6 млн. руб., из которых 3 млн. – средства местного бюджета, 9,6 млн. руб. – краевые и федеральные деньги. В соответствии с проектом, центр площади будет заасфальтирован, по периметру будут разбиты газоны  и  клумбы.  Установят новое ограждение, оборудуют  освещение и новую сцену.


Опубликовано: 19.04.2018 в 12:20 в рубрике - Новости

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