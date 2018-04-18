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Инспектор ГИБДД получил взятку асфальтовой крошкой

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инспектор

За взятку в виде 20 тонн асфальтовой крошки бывший инспектор Кудымкарского ГИБДД Андрей Гуляев заплатит штраф в размере 750 тысяч рублей. Суд признал его виновным в фальсификации доказательств и получении взятки. Летом прошлого года во время ремонта городских улиц подрядчик не выставил предупреждающие дорожные знаки, за что ему полагался штраф. Однако полицейский Андрей Гуляев выписал протокол за более мягкое правонарушение и потребовал 2 КАМАЗА асфальтовой крошки на сумму 14 тысяч рублей. Взятку дал директор муниципального предприятия «Кудымкарские автомобильные дороги» Александр Черноусов. В отношении него уголовное дело приостановлено, так как он сам признался в преступлении следователям.

 


Опубликовано: 18.04.2018 в 10:02 в рубрике - Новости

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