В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»

Историки, краеведы, этнографы, работники музеев, библиотек и архивов из городов Прикамья, Республик Коми, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия собрались сегодня в Кудымкаре, где начинает работу Международный форум «Финно-угорский мир в культуре России». Программа двухдневного мероприятия приурочена к 100-летию государственной архивной службы России.

В числе обсуждаемых вопросов: сохранение культурного многообразия финно-угорского мира, образовательные и социокультурные технологии, народная дипломатия как метод сближения народов. Проходит форум при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа и Агентства по делам архивов Пермского края.