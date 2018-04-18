В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»
Историки, краеведы, этнографы, работники музеев, библиотек и архивов из городов Прикамья, Республик Коми, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия собрались сегодня в Кудымкаре, где начинает работу Международный форум «Финно-угорский мир в культуре России». Программа двухдневного мероприятия приурочена к 100-летию государственной архивной службы России.
В числе обсуждаемых вопросов: сохранение культурного многообразия финно-угорского мира, образовательные и социокультурные технологии, народная дипломатия как метод сближения народов. Проходит форум при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа и Агентства по делам архивов Пермского края.
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