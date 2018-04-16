На главную - Новости

← Кудымкар готовится к весеннему паводку

В Кудымкаре объявлен Месячник чистоты

субботник

На территории  Кудымкара объявлен Месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города. Как сообщает сайт администрации, 20  и 27 апреля проводятся  дни общегородской уборки территории - общегородские субботники. В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке  города Кудымкара 11 мая также  пройдет экологическая акция «Красная горка». Администрация города Кудымкара приглашает всех, кому не безразличен родной город, -  индивидуальных предпринимателей, предприятия, организации, юридических лиц, общественные, волонтерские движения и объединения, а также всех горожан принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке города.

 


Опубликовано: 16.04.2018 в 12:45 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Кудымкар готовится к весеннему паводку

Вести Кудымкар 11.04.2018

Птицы справят новоселье

Берега Иньвы завалили срубленными деревьями

Вести Кудымкар 10.04.2018

Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Вести Кудымкар 09.04.2018

Ремонт был, а дороги нет

Вести Кудымкар 06.04.2018

Вести Кудымкар 05.04.2018


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кудымкар готовится к весеннему паводку

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru