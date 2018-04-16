В Кудымкаре объявлен Месячник чистоты

На территории Кудымкара объявлен Месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города. Как сообщает сайт администрации, 20 и 27 апреля проводятся дни общегородской уборки территории - общегородские субботники. В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города Кудымкара 11 мая также пройдет экологическая акция «Красная горка». Администрация города Кудымкара приглашает всех, кому не безразличен родной город, - индивидуальных предпринимателей, предприятия, организации, юридических лиц, общественные, волонтерские движения и объединения, а также всех горожан принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке города.