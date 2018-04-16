Школьницы Кудымкара получили Гран-при Всероссийского фестиваля

Всероссийский фестиваль «Данилушка» проходит один раз в 2 года, в этом году он прошёл тринадцатый раз. Коми-Пермяцкий округ в этом году представили ученицы детской школы искусств г. Кудымкара. Девочки достойно защитили свои лучшие работы.

Работы трёх участниц от Кудымкарской детской школы искусств были связаны с самобытной культурой и традициями коми-пермяцкого народа.

За три дня участия в фестивале девочки успели многому научиться. Они приняли участие во всевозможных мастер-классах и сами их проводили. Один из них проводила Анастасия Чакилева. Она рассказывала участникам о набойке. Этот вид искусства представлен не во всех регионах.

Школьницы нашли на фестивале новых друзей и многому научились. Много нового узнали о добыче самоцветных камней, учились с ними работать.

За своих кукол девочки получили главный приз фестиваля – они выиграли гран-при. Об участии в фестивале им будут напоминать памятные подарки, а ещё новые идеи, которые они будут воплощать в жизнь.