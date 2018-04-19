Волки держат в осаде целый поселок

Поселок Сейва в Гайнском районе стали терроризировать волки. Жители жалуются, что стаи серых хищников забегают во дворы и убивают собак. Домашний скот пока удается уберечь.

Грозная надпись на заборе - "Злая собака" - остановит случайного прохожего, а для волка не помеха. Под удар попал сам охранник дома – овчарка по кличке Миша. Хищник оторвал цепь и вцепился собаке в шею. Как вспоминает хозяйка, все происходило под покровом ночи.

Валентина Онисимова: "У него вся шея уже была в крови, и тротуар в крови был. Судя по следам, приходил волк. Он был один".

Сейчас Мишу поят антибиотиками. Чувствует он себя намного лучше. Нападения волков начались с марта. Дикие звери убили 23 домашних собак, не говоря уже о бездомных.

Собаку Татьяны Кожелевой утащили вместе с ошейником. Помимо этого, волки сломали еще и забор. В ночное время по улицам ходить становится опасно.

Татьяна Кожелева: "Хоть в администрации, хоть в пожарке в той же. Люди ночами работают. Надо выйти на улицу – страшно".

Оторванные лапы, хвосты, кости, кровавые следы люди постоянно находят на центральных улицах.

По словам местных жителей, волки бродят по Сейве чуть ли не каждую ночь. Стая поселилась рядом с поселком. Проблема в том, что люди сами избавиться от хищников не могут. Поселок находится на территории заказника. Охота здесь запрещена. За это грозит штраф до 200 тысяч рублей. По закону на отстрел смогут пойти только после 15 сентября.

Виктор Кошкарев, специалист отдела Госохотнадзора Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Волк обычно в темное время суток появляется. Он не выходит на освещенную территорию. Можно предложить жителям выйти на сельское поселение, чтобы подольше фонари горели в поселке".

Сейчас стали на ночь прятать собак. Кто-то в доме, кто-то в хлеву. Также оставляют в безопасном месте и домашних животных. Пока надежда одна – что с наступлением тепла волки сами уйдут подальше от поселка и станут охотиться на диких зверей.