Вы не поверите!

Осень прошлого года эта дорога до поселка Сёйва Гаинского района была отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Качество ремонта вызывает вопросы у местных жителей, поскольку сегодня поселок практически отрезан от нормального сообщения с внешним миром. Результат работ, как говорится, налицо. О том, чем закончилась проверка надзорных органов в репортаже Дмитрия Буланова