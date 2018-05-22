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← Вести Кудымкар. Выпуск 21 мая 2018 г.

Вы не поверите!

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Осень прошлого года эта дорога до поселка Сёйва Гаинского района была отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Качество ремонта вызывает вопросы у местных жителей, поскольку сегодня поселок практически отрезан от нормального сообщения с внешним миром. Результат работ, как говорится, налицо. О том, чем закончилась проверка надзорных органов в репортаже Дмитрия Буланова


Опубликовано: 22.05.2018 в 08:38 в рубрике - Новости

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