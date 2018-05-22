Вы не поверите!
Осень прошлого года эта дорога до поселка Сёйва Гаинского района была отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Качество ремонта вызывает вопросы у местных жителей, поскольку сегодня поселок практически отрезан от нормального сообщения с внешним миром. Результат работ, как говорится, налицо. О том, чем закончилась проверка надзорных органов в репортаже Дмитрия Буланова
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Вести Кудымкар. Выпуск 21 мая 2018 г.
Экзотическая профессия - плотогоны
Вести Кудымкар. Выпуск 18 мая 2018
В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами
Вести Кудымкар. Выпуск 17 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 16 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 15 мая 2018 г.
Вести Кудымкар. Выпуск 14 мая 2018 г.
Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
Вести Кудымкар. Выпуск 11 мая 2018 г.
Добавить комментарий: