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Экзотическая профессия - плотогоны

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плоты лесосплав

Кому половодье - это беда, а им - долгожданная пора. Лесорубы Гайнского района Коми-Пермяцкого округа приступили к сплаву древесины. В наши дни они единственные в Прикамье, кто владеет мастерством плотогонов.

Отдыхать времени нет. Сегодня теплоходу «Орфей» под началом капитана Александра Дюжакова предстоит начать сплав почти 11 тысяч кубических метров древесины. В пути они будут находиться двое суток до конечной точки в Соликамске.

Александр Дюжаков, капитан-механик теплохода «Орфей»: "Если ты читаешь реку, читаешь воду, в первую очередь смотришь, куда идет течение, куда у тебя пойдет лес. Потому что если ты его взял, ты его уже не остановишь".

Самое сложное для команды - это выйти из озера и поймать течение Камы. При выходе из стоячей воды теплоходам помогают пять катеров. Они толкают плот, чтобы он не зацепился за берег. Работа ювелирная, а цена ошибки - застрять на одном месте на несколько часов. Плот придется разбирать, ведь такую массу не под силу сдвинуть с земли никакой технике.

плоты лесосплав

При выходе в Каму необходимо держаться течения. Лес толкают два теплохода. На сплав природа отводит всего 2-3 недели.

Сплав проходит в весеннее время во время разлива рек. Потому что все эти огромные плоты формируют на сухой земле. И с вешней водой они оказываются на плаву, и в это время начинается сплав.

Так как времени мало, подготовка к сплаву начинается в начале зимы, а точнее - с ноября. Лес рубят и привозят на берег озера. И здесь вступают в дело формовщики плотов. Николай Дегтянников занимается этим уже полвека и знает - от того, насколько крепко будет закреплены стволы деревьев, зависит конечный результат. Главное, чтобы плот не распался в пути.

Николай Дегтянников, формовщик плотов: "Подгоняем на плотбище, где выгружаем, закладываем такелаж полностью, как положено. И застегиваем комплект и все втугую".

Ежедневно по реке отправляют 35 тысяч кубов леса.

Валерий Базуев, генеральный директор ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора»: "За последние два года действительно объемы стали расти. Заготовлено предварительно 370-375".

Лесосплав в Гайнском районе единственный в Пермском крае. Если для кого-то большая вода во время паводка беда, то для сплавщиков только на руку. Но уровень воды невысокий, рабочие надеются, что вода простоит хотя бы неделю, и они успеют сплавить заготовленный лес.

 

 


Опубликовано: 21.05.2018 в 11:20 в рубрике - Новости

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