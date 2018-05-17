В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами

В Кудымкаре число укушенных клещами уже вдвое превзошло показатели мая прошлого года. Причем это только официальная статистика, в которую вошли только те случаи, когда пострадавший решил сообщить об укусе врачам, что весьма редко бывает в этих местах.

Иван Мехоношин житель Села Верх-Юсьва нынче прививку от клещевого энцефалита сделать не смог. В больнице сказали, вакцины нет, а вот клещи как всегда активны. Очередной поход за березовым соком окончился болезненным укусом.

На сегодняшний день в Коми-Пермяцком округе по официальной статистике зафиксирован 51 случай укусов клещей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По неофициальным данным пострадавших может быть на порядок больше, ведь сельские жители не спешат обращаться к врачам.

Марина Федькова, начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В лабораторию было сдано 30 клещей, и из них не было ни одного инфицированного".

Количество укушенных растет. И тревожно то, что, по словам врачей, устойчивый иммунитет вырабатывается только через 30 дней после вакцинации. Однако кое-кто из кудымкарцев прививку поставить уже успел.

Сергей Лопатин, главный врач больницы Коми-Пермяцкого округа: "Вакцинация началась с прошлой недели, получено полторы тысячи доз вакцины. То есть все желающие могут получить эту вакцину".

Хоть вакцина и самый лучший способ обезопасить себя от опасных насекомых, нужно помнить и об элементарных мерах предосторожности.

При выходе в лес специалисты советуют обращать особое внимание на одежду - куртка должна быть с высоким воротником, плотные брюки с резинкой и высокие сапоги.

Кроме того, нужно постоянно проводить осмотры. А Иван Мехоношин в самые ближайшие дни собирается на укол, ведь уже скоро начнется грибной сезон, и по лесу нужно будет ходить каждый день.