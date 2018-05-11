День Победы в Кудымкаре
День Победы в Коми-Пермяцком округе отметили с гордостью, радостью и со слезами на глазах. В Кудымкаре традиционным началом парада ко Дню Победы стало шествие Бессмертного полка. С фотографиями победителей жители города встали в одну могучую армию солдат.
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