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← В Прикамье медведь напал на человека

Большая вода: Когда ждать паводка?

паводок

В   Кудымкаре пик паводка ожидается 9 - 10 мая. Причем, прогноз утешительный - ожидается, что весенняя вода не будет высокой. Накануне в столице округа побывал министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко. Приезд министра связывают с выявленными прокуратурой нарушениями в работе мэрии. Проверка показала, что чиновники будут не готовы к действиям в ЧС, если паводок окажется мощным. На заседании с министром заместитель главы горадминистрации Вячеслав Киселев сообщил, что замечания уже устранены. В частности, в случае паводка и эвакуации людей будут оборудованы пункты временного размещения; с предприятиями заключены соглашения на предоставление необходимого количества автомобильной и инженерной техники и создание необходимого запаса строительных материалов и материальных средств, необходимых для проведения противопаводковых мероприятий; для управления маломерными судами будут привлечены сотрудники ГИМС Майкорского участка. 


Опубликовано: 26.04.2018 в 14:05 в рубрике - Новости

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← В Прикамье медведь напал на человека

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