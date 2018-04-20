В Кудымкаре пройдет общегородской субботник

20 апреля в Кудымкаре состоится общегородской субботник. Приглашают всех горожан, общественные объединения, волонтеров, коллективы предприятий и учреждений принять участие в очистке и благоустройстве города. Начало субботника в 14 часов. Выдача бесплатных талонов на вывоз мусора производится в администрации города.