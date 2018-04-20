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В Кудымкаре пройдет общегородской субботник

субботник

20  апреля в  Кудымкаре  состоится  общегородской  субботник.   Приглашают  всех  горожан, общественные объединения,   волонтеров,   коллективы  предприятий  и  учреждений  принять    участие  в     очистке  и    благоустройстве  города.  Начало  субботника  в 14  часов.  Выдача  бесплатных талонов  на  вывоз  мусора  производится  в    администрации города.


Опубликовано: 20.04.2018 в 13:09 в рубрике - Новости

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