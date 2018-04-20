Вести Кудымкар 20.04.2018
Выпуск 20 апреля 2018 года.
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Выпуск 20 апреля 2018 года.
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Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура
Кудымкар спасали из снежного плена
Патефонная вечеринка - ответ гаджетам
В Кудымкаре пройдет общегородской субботник
Коми-Пермяцкий музей пополнил коллекции
К юбилею Кудымкар преобразится
Волки держат в осаде целый поселок
В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»
Инспектор ГИБДД получил взятку асфальтовой крошкой
Школьницы Кудымкара получили Гран-при Всероссийского фестиваля
В Кудымкаре объявлен Месячник чистоты
Кудымкар готовится к весеннему паводку
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
В Кудымкаре пройдет общегородской субботник
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Вести Кудымкар 19.04.2018
К юбилею Кудымкар преобразится
Волки держат в осаде целый поселок
Вести Кудымкар 18.04.2018
В Кудымкаре стартует форум «Финно-угорский мир в культуре России»
Инспектор ГИБДД получил взятку асфальтовой крошкой
Вести Кудымкар 17.04.2018
Школьницы Кудымкара получили Гран-при Всероссийского фестиваля
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