Кудымкар завалило снегом
23 апреля в Пермском крае продолжает действовать штормовое предупреждение МЧС. В ведомстве ожидают новых снегопадов и гололеда на дорогах, непогода пришла в Пермский край ночью с субботы на воскресение . В районе от Кудымкара до Березников снегопады оказались оказались экстремальными по интенсивности. В Кудымкаре за день выпало 80% месячной нормы осадков. Как город пережил непогоду? Подробности - в репортаде Дмитрия Буланова.
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