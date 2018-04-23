Кудымкар завалило снегом

23 апреля в Пермском крае продолжает действовать штормовое предупреждение МЧС. В ведомстве ожидают новых снегопадов и гололеда на дорогах, непогода пришла в Пермский край ночью с субботы на воскресение . В районе от Кудымкара до Березников снегопады оказались оказались экстремальными по интенсивности. В Кудымкаре за день выпало 80% месячной нормы осадков. Как город пережил непогоду? Подробности - в репортаде Дмитрия Буланова.