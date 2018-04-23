Патефонная вечеринка - ответ гаджетам

Шуршащие голоса грампластинок, мультфильмы на диапроекторе, квас из бидончика, ретро-открытки - в этнокультурном центре Кудымкара прошла патефонная вечеринка. Это не взгляд в прошлое, это параллельное миру гаджетов пространство реального общения для всех поколений.

Всё новые и новые гаджеты стремительно захватывают мир. Старые вещи остаются в прошлом. Но есть люди, которые ценят оригинальные механизмы ушедшего 20 века, и которые считают, что такие вещи можно и нужно привести в движение.

На необычную встречу были приглашены все, кто неравнодушен к культуре советского периода. Гостей собралось немало. Для них организовали множество площадок. Люди прикоснулись к старинным вещам, пролистали журналы советского периода, учились писать пером и чернилами.

Была организована выставка, на которую горожане принесли вещи из личных коллекций – открытки, значки, деньги. Здесь можно было насладиться ароматом самых популярных духов той поры – «Красная Москва». Вспомнили и работу пионерской организации.

Отдельно была представлена одежда прошлого века. Некоторые платья и сегодня смотрятся очень актуально, считают девушки, которые пришли в нарядах мам и бабушек.

Тёплую атмосферу вечера создавала старинная музыка. Здесь было представлено большое количество музыкальных устройств того советского времени.

Советская музыка звучала и на других площадках. Здесь можно было научиться танцевать, спеть под гитару песни начала 20 века.

Как сказали организаторы патефонной вечеринки, это мероприятие будет проведено ещё не раз. В этнокультурном центре гостям всегда рады.