Коми-Пермяцкий музей пополнил коллекции

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка пополнил свои коллекции. В 2017 году на постоянное хранение принято 626 предметов. Мастера Пермского края передали рукотворные изделия. Среди предметов, поступивших в прошлом году, можно отметить ошейник с бубенцами и сундук 19 века. Более 100 предметов – коллекция игрушек, предметов быта, платков, одежды, мебели советского периода – переданы музею Галиной Седениной. Удивительный дар был сделан уроженцами с. Юрлы, врачами Сятчихиными – родословное древо семьи. Закуплены картины картины творческого объединения «Художники Пармы». По итогам выставки «Отрадны сердцу эти звуки…» собрана техника советского периода: телевизоры, радио, проигрыватели. Одна из форм комплектования коллекций в музее- экспедиция. В июне прошлого года сотрудники побывали в Афанасьевском районе Кировской области с целью сбора предметов старины зюздинских коми-пермяков. Исследовано 9 населённых пунктов, собрано более 40 предметов музейного значения.