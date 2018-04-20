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Коми-Пермяцкий музей пополнил коллекции

музей

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка пополнил свои коллекции. В 2017 году на постоянное хранение принято 626 предметов. Мастера Пермского края передали рукотворные изделия.  Среди  предметов, поступивших в прошлом году, можно отметить ошейник с бубенцами и сундук 19 века. Более 100 предметов – коллекция игрушек, предметов быта, платков, одежды, мебели советского периода – переданы музею Галиной Седениной. Удивительный дар был сделан уроженцами с. Юрлы, врачами Сятчихиными – родословное древо семьи. Закуплены картины  картины творческого объединения «Художники Пармы». По итогам выставки «Отрадны сердцу эти звуки…» собрана техника советского периода: телевизоры, радио, проигрыватели. Одна из форм комплектования коллекций в музее- экспедиция. В июне прошлого года сотрудники побывали в Афанасьевском районе Кировской области с целью сбора предметов старины зюздинских коми-пермяков. Исследовано 9 населённых пунктов, собрано более 40 предметов музейного значения. 


Опубликовано: 20.04.2018 в 12:30 в рубрике - Новости

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В Кудымкаре пройдет общегородской субботник →

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