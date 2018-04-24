Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура

Прокуратура проверила готовность Кудымкара к паводку 2018 года и выявила нарушения. По данным Кудымкарской городской прокуратуры, в случае ЧС оборудования в пунктах временного размещения для организации спальных мест гражданам, попавшим в зону паводка, недостаточно. Пункты временного размещения не оснащены дополнительными источниками тепловой энергии на случай отключения отопления. В одном из пунктов не оказалось необходимого для организации его работы пакета документов. Сотрудники администрации, прошедшие обучение, не получили удостоверения на право управления маломерным судном, что исключает возможность привлечения их в качестве водителей судов для эвакуации граждан, попавших в зону подтопления. Прокурор Александр Гисс объявил главе Ивану Мехоношину предостережение. «По результатам проведенной проверки ввиду наличия достаточных оснований полагать, что администрация будет не готова к действиям в чрезвычайной ситуации, что может повлечь нарушение законодательства о защите населения», уточняют в надзорном ведомстве.