Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура
Прокуратура проверила готовность Кудымкара к паводку 2018 года и выявила нарушения. По данным Кудымкарской городской прокуратуры, в случае ЧС оборудования в пунктах временного размещения для организации спальных мест гражданам, попавшим в зону паводка, недостаточно. Пункты временного размещения не оснащены дополнительными источниками тепловой энергии на случай отключения отопления. В одном из пунктов не оказалось необходимого для организации его работы пакета документов. Сотрудники администрации, прошедшие обучение, не получили удостоверения на право управления маломерным судном, что исключает возможность привлечения их в качестве водителей судов для эвакуации граждан, попавших в зону подтопления. Прокурор Александр Гисс объявил главе Ивану Мехоношину предостережение. «По результатам проведенной проверки ввиду наличия достаточных оснований полагать, что администрация будет не готова к действиям в чрезвычайной ситуации, что может повлечь нарушение законодательства о защите населения», уточняют в надзорном ведомстве.
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