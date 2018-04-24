Кудымкар спасали из снежного плена

Коммунальщикам пришлось откапывать Кудымкар из-под сугробов. Только в пятницу в городе прошел общегородской субботник и вот впору выходить снова, только теперь со снеговыми лопатами. Так как расслабившиеся уже подрядчики самостоятельно не справлялись на многих участках.

За один день в Кудымкаре выпало 80% месячной нормы осадков. Завалены снегом оказались дворы, тротуары, проезжая часть.

Прошедший снегопад синоптики уже назвали сильнейшим за последние пять лет.

Весь день коммунальные службы работают в усиленном режиме, в первую очередь очищают центральные улицы города, а также борются с гололедом. На очистку жилой зоны техники и рук не хватает.

Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации г. Кудымкара: "В связи с сильными осадками в виде мокрого снега, в Кудымкаре с двух часов ночи работает снегоуборочная техника. Во избежание транспортного коллапса на очистку от снега направлена вся имеющаяся в распоряжении муниципалитета техника. Очищают улицы, пешеходные дорожки. Ведется посыпка песчано-соляной смесью для безопасного передвижения граждан".

Тяжелее пришлось Кудымкарскому району. Деревня Романово всего в километре от города. А выбраться оттуда можно только на внедорожнике, автобусы не ходят из-за нечищеной дороги.

В ночное время на ближайшие дни синоптики прогнозируют минусовую температуру. 24 апреля возможен очередной снегопад вперемешку с дождем. И возможно, полностью снежный покров растает только к 26 апреля.

Сильный снегопад сильно ударил по автовладельцам, кто решил надеть летнюю резину. Теперь из-за сюрприза погоды, видимо, им на пару дней придется стать пешеходами.