В Прикамье медведь напал на человека

В Кудымкарском районе медведь напал на человека. Все произошло в пяти километрах от села Верх-Иньва.

Во время сбора чаги Георгий Гагарин наткнулся на медвежью берлогу, сразу попытался уйти, но косолапый догнал мужчину.

Георгий Гагарин рассказывает: "Смотрит на меня из берлоги такими шарами. Я говорю - Гретта, пошли. И ушел, а он напал на меня. Повалил на землю и давай кусать".

Все случилось в пяти километрах от села. Медведь успел укусить мужчину за живот, расцарапал лицо. Отвлек хищника громкий лай овчарки Гретты. Она залаяла на медведя, хищник отвлекся, благодаря чему мужчине удалось спастись.

Медведь погнался за собакой, мужчина тем временем вышел из леса, возле дороги сел в проезжающий автомобиль, который довез его до больницы. А овчарка спустя несколько часов вернулась домой целая и невредимая.

В местной администрации власти советуют людям воздержатся от походов в лес.

Татьяна Савельева, глава Администрации Верх-Иньвеньского сельского поселения: «На сегодняшний день идут сходы граждан на нашей территории, тем более, что медведь недалеко от населенного пункта напал".

Охотоведы выходили на место стычки с диким зверем. Выследить зверя не удалось. Говорят о том, что с 1 апреля по 30 мая сезон охоты на медведя открыт. Считают, что человек слишком близко подошел к берлоге, из-за этого хищник стал обороняться.

Алексей Габов, ведущий специалист отдела Государственного охотничьего надзора Министертства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, отмечает: «Близко подошел к медведю, нападение на человека как оборонительная реакция. Медведь воспринимает человека как любого зверя, своего противника".

Специально за этим зверем никто гоняться не будет. В лес же во время пробуждения от спячки медведей лучше без ружья не заходить. А Георгий Гагарин пошел на поправку, впереди предстоит операция с участием пластического хирурга.