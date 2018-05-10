Вести Кудымкар 10.05.2018
Выпуск 10 мая 2018 года.
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Выпуск 10 мая 2018 года.
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Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Коми-пермяки начали «охоту» на пистики
Вести Кудымкар. Выпуск 04.05.2018г.
На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды
«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?
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В Прикамье медведь напал на человека
Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Коми-пермяки начали «охоту» на пистики
Вести Кудымкар. Выпуск 04.05.2018г.
На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды
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Большая вода: Когда ждать паводка?
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