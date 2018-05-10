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Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей

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каша

Неотъемлемой частью мероприятий Дня Победы стала полевая кухня. Поили чаем и кормили кашей по всему краю. На будущий год кулинары решили запасти побольше продукта. К примеру, в Кудымкаре перловку с тушенкой съели за полчаса.

Александр Галигин, житель города Кудымкара: "Каша замечательная! Вот такую кашу я ел в последний раз когда? В армии я ел, нам такую же кашу давали!"

 


Опубликовано: 10.05.2018 в 10:35 в рубрике - Новости

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