Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Неотъемлемой частью мероприятий Дня Победы стала полевая кухня. Поили чаем и кормили кашей по всему краю. На будущий год кулинары решили запасти побольше продукта. К примеру, в Кудымкаре перловку с тушенкой съели за полчаса.
Александр Галигин, житель города Кудымкара: "Каша замечательная! Вот такую кашу я ел в последний раз когда? В армии я ел, нам такую же кашу давали!"
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