На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды

Летом в д. Бачманово Косинского района пройдет 9-й межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день».Подготовка к празднику уже началась. Известная в селе собирательница фольклора Татьяна Бабина, например, планирует представить публике коми-пермяцкие костюмы шести поколений. Это будет первый показ национальной одежды.