На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды
Летом в д. Бачманово Косинского района пройдет 9-й межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день».Подготовка к празднику уже началась. Известная в селе собирательница фольклора Татьяна Бабина, например, планирует представить публике коми-пермяцкие костюмы шести поколений. Это будет первый показ национальной одежды.
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