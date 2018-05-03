Вести Кудымкар 03.05.2018
Выпуск 3 мая 2018 года.
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Выпуск 3 мая 2018 года.
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«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?
Большая вода: Когда ждать паводка?
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?
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Большая вода: Когда ждать паводка?
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В Прикамье медведь напал на человека
Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура
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