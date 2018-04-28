«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?

Нашумевшая история о том, как 40 лет назад в поселке Пожва перепутали двух детей и потому матери все это время воспитывали не своих дочерей, зазвучала и в суде. Одна из жертв роковой ошибки, или даже подлога, как она сама считает, Римма Швецова требует 12 миллионов рублей компенсации морального вреда. В числе ответчиков сразу 6 госструктур: правительство Пермского края, региональное и федеральное Министерства здравоохранения, Минфин Прикамья, государственное казначейство и, наконец, Пожвинская больница. Кстати, в последней сегодня заявили, что вообще не верят во всю эту историю.

- Мы не признаём сам тест ДНК, потому что он сделан в рамках телешоу и с нарушением закона. В настоящий момент считаем, что в материалах дела нет абсолютно никаких документов, обосновывающих исковые требования.

- Каким образом, на ваш взгляд, должна была истица 40 лет назад заявить, что ей принесли не ее ребенка?

Сегодня также стало известно, что Вероника, дочь, которую воспитывали 40 лет Швецовы, тоже подает иск на аналогичную сумму - 12 миллионов рублей.

Римма Швецова заявила, что все деньги, полученные в счет компенсации морального вреда, передаст своей родной дочери Татьяне.

Римма Швецова, истец: "Я если что-то выиграю, эти деньги мне не нужны. Помочь хочу я ей. Вика живёт нормально, а она нет. Я за неё. Всё время думала, моя-не моя, душа-то ведь болит".