Иньва просится из русла

За праздники серьезно вырос уровень реки Иньва в Кудымкаре - с отметки 280 см до отметки 404 см. Пока подтопления не зафиксированы, но ситуация остается напряженной.

Каждую ночь в выходные дни уровень реки поднимался примерно по 50 см, паводок активизировался с 30 апреля. На данный момент придомовые территории, дома не подтоплены, река остается в русле. Но уровень в реке постоянно повышается, вода продолжает прибывать.

В 2016 году из-за разлива Иньвы в Кудымкаре оказались подтоплены более 400 домов.

В администрации напоминают - телефон оперативного дежурного ЕДДС (834260) 481-81. По прогнозам пик половодья ожидается на следующей неделе 9-10 мая.