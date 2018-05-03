Иньва просится из русла
За праздники серьезно вырос уровень реки Иньва в Кудымкаре - с отметки 280 см до отметки 404 см. Пока подтопления не зафиксированы, но ситуация остается напряженной.
Каждую ночь в выходные дни уровень реки поднимался примерно по 50 см, паводок активизировался с 30 апреля. На данный момент придомовые территории, дома не подтоплены, река остается в русле. Но уровень в реке постоянно повышается, вода продолжает прибывать.
В 2016 году из-за разлива Иньвы в Кудымкаре оказались подтоплены более 400 домов.
В администрации напоминают - телефон оперативного дежурного ЕДДС (834260) 481-81. По прогнозам пик половодья ожидается на следующей неделе 9-10 мая.
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