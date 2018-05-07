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← Вести Кудымкар. Выпуск 04.05.2018г.

Коми-пермяки начали «охоту» на пистики

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пистики

Со сбора пистиков в Коми-Пермяцком округе принято начинать отсчет лесного сезона. 

Несмотря на холод, ветер, дождь со снегом, люди вышли в поле. Но не для посадки, а на сбор первого весеннего продукта - полевого хвоща.

Мало пока пистиков – так в округе по-другому называют хвощ полевой. Горожанка Татьяна Кудымова с самого утра в поле, а удалось собрать всего лишь полведра. Несмотря на то, что замерзла, сбор продолжает, ведь это местный деликатес.

Татьяна Кудымова: "Бабушки, дедушки нас приучили, с пистиками вкусные пирожки".

пистики

Пистики – первый в этих краях природный витамин, богат полезными минералами и аминокислотами. После долгой зимы ему рад каждый. Обычный сезон сбора длится от 2 до 3 недель в зависимости от погоды. После приступают к готовке. Пистики всегда были незаменимым ингредиентом в приготовлении кулинарных изысков. Их варят, запекают, жарят, делают пироги и каши, замораживают и хранят всю зиму. Одно из распространенных блюд – омлет. Пистики размельчают, добавляют яйцо, молоко, соль и получившуюся смесь выливают в сковородку, и на 5-10 минут отправляют в русскую печь.

Марина Сыстерова: "Вкус у них своеобразный, ни с чем не сравнишь. Это вкусные, полезные, природой данные витамины".

Для кого-то пистики – способ заработать. На рынке за небольшое ведро продавцы просят 100 рублей, и несмотря на это, на прилавках хвощ полевой не задерживается.

Но уже через несколько дней при благоприятной погоде цена может упасть почти в 2 раза. Ведь благодаря теплу и дождям пистиков будет много. 


Опубликовано: 07.05.2018 в 11:44 в рубрике - Новости

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