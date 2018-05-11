В Кудымкаре стартовал велосезон. В этом году с его открытием связаны сразу три события. Первое прошло в День радио, 7 мая, когда были названы победители веломарафона Корчевня-Егва, протяженностью 7 км. 10 мая - студенческий велопробег по маршруту Кудымкар - Пешнигорт-Кудымкар. На 20 мая запланирован велопробег Кудымкар - Кува - Кудымкар, протяженностью 80 км. Велопробег приурочен к открытию велосезона, а также к 80-летию города. Все подробности - в группе в ВК ВелоКудымкар.