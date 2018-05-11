Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми
11 и 12 мая в доме народного творчества «Губерния» пройдут «Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми». Пермяков познакомят с коми-пермяцкой кухней, покажут знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези». В рамках Дней культуры пройдут различные выставки, концерты, мастер-классы, круглые столы. Подробности - в репортаже.
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