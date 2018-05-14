Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап

В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялись Дни Кудымкара. Свой национальный колорит жители Коми-округа представляют песнями, танцами, народными костюмами и уникальным блюдами местной кухни.

Национальный музыкальный инструмент называется "пу барабан". Что в переводе с коми-пермяцкого - деревянный барабан. Древние коми изначально сгоняли при помощи издаваемых им звуков скот.

Так зажигают в Коми округе вот уже много сотен лет. Все танцы, песни, игры передаются в этих местах из поколения в поколения. Коми-пермяки - одни из немногих, кто бережно сохраняет свою культуру.

Мария Носкова, директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра: "Очень много коллективов появились не потому, что им сказали появиться, а потому что им хотелось собираться вместе, петь протяжные, лиричные и веселые песни на коми-пермяцком языке, танцевать наш коми-пермяцкий тупи-тап".

И стряпать коми-пермяцкие пироги с пистиками, таких нет нигде в мире. Причём в каждой семье есть свой собственный способ по перемалыванию этих невзрачных на первый взгляд ростков.

Секрет вкусных пирогов с пистиками в том, что пистики должны быть измельчены в муку. Кстати, не так уж это и просто.

Коми-пермяки - народ трудолюбивый, поэтому и ремёслами они владели многими. До сих пор женщины стараются на праздник надеть одежду, которую сделали, а главное украсили, сами.

Мария Пыстогова: "Очень важно для них быть индивидуальными. А это как раз предоставляет такую возможность – сделать вещь, которую повторить уже никто не сможет".

Все мастер-классы бесплатные и несложные, в них смогли принять участие как взрослые, так и совсем малыши.

Для них же, но уже чуть выше, на третьем этаже, показывали сказки.