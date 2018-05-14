← Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
Вести Кудымкар. Выпуск 14 мая 2018 г.
Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа.
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← Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
Обзор главных новостей Коми-Пермяцкого округа.
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Вести Кудымкар. Выпуск 21 мая 2018 г.
Экзотическая профессия - плотогоны
Вести Кудымкар. Выпуск 18 мая 2018
В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами
Вести Кудымкар. Выпуск 17 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 16 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 15 мая 2018 г.
Вести Кудымкар. Выпуск 14 мая 2018 г.
Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
Вести Кудымкар. Выпуск 11 мая 2018 г.
Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми
В Кудымкаре стартовал велосезон
Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Коми-пермяки начали «охоту» на пистики
Вести Кудымкар. Выпуск 04.05.2018г.
На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды
«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?
Большая вода: Когда ждать паводка?
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
Вести Кудымкар. Выпуск 11 мая 2018 г.
Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми
В Кудымкаре стартовал велосезон
День Победы в Кудымкаре
Вести Кудымкар 10.05.2018
Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Коми-пермяки начали «охоту» на пистики
Вести Кудымкар. Выпуск 04.05.2018г.
На «Гаврилов день» коми-пермяки устроят показ национальной одежды
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