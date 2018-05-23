В Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана Кривощекова

В Кудымкаре продолжается масштабное благоустройство парка имени Ивана Кривощекова, которое должно завершиться к юбилею города.

Сейчас основные работы по парку выполнены: выложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки по периметру и вдоль парка, построено административное здание и центральная аллея, подготовлен каркас летней эстрады, установлено новое металлическое ограждение. Готовится основание под детскую и спортивную площадки.

До конца мая завершатся работы по установке бюста основателю парка Ивану Кривощекову. В ближайшее время начнутся работы по устройству освещения парка. Из малых архитектурных форм установят новые скамейки, урны для мусора и вазоны для цветов. В целях охраны общественного порядка парк оборудуют системой видеонаблюдения. Большой объем работ предстоит по озеленению парка. Здесь будет высажено более 200 саженцев деревьев и кустарников. Посадочный материал уже привезен и на этой неделе специалисты приступят к их посадке.